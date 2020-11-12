Etiyopya'da ordunun Tigray Halk Kurtuluş Cephesine yönelik operasyonuna destek gösterisi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da binlerce kişi, federal ordu birliklerinin Tigray bölgesinde sürdürdüğü askeri operasyona destek için gösteri düzenledi.



Yerel basındaki habere göre, Etiyopyalılar, Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) ordu birliklerine karşı saldırılarını protesto etti.



Etiyopyalılar, Oromia, Somali ve Afar eyaletleri başta olmak üzere birçok yerde toplanarak ordu birliklerinin Tigray bölgesindeki operasyonlarına destek verdi.

"Ordumuzun yanındayız", "TPLF cuntası Etiyopya'yı bölemeyecek" ve "Etiyopya kazanacak" sloganları atan göstericiler, Tigray bölgesindeki operasyonların da devam etmesini istedi.



- Başbakan diyalog çağrılarını reddetti



Bu arada, komşusu Eritre'yle yaptığı barış anlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Başbakan Abiy Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtti.



Etiyopya Meclisi de "orduya karşı suç işlemek" ve "terör" suçlamalarıyla Tigray Eyaleti Başkanı Debretsion Gebremichael ve sözcüsü Getachew Reda dahil 7 Tigraylı Meclis üyesinin dokunulmazlığını kaldırdı.



Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.



Başbakan Ahmed 2018’de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda muhalif grubun hedefinde.



Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.



Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.