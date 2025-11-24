Etiyopya’da 12 Bin Yıllık Sessizlik Bozuldu: Hayli Gubbi Yanardağı’nda İlk Patlama Kaydedildi

Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi Yanardağı, uzun bir aradan sonra faaliyete geçti.

Toulouse Volkanik Kül Uyarı Merkezi'nden (VAAC) yapılan açıklamada, yanardağın harekete geçtiği doğrulandı.

Smithsonian Enstitüsü Küresel Volkanizm Programı, yanardağın en az Buzul Çağı'nın sonundan bu yana, yani yaklaşık 12 bin yıldır, Holosen Dönemi'nde bilinen bir patlama kaydı olmadığını duyurdu.

EKONOMİK KAYIPLAR ENDİŞE YARATTI

Associated Press (AP) ajansına konuşan yerel yetkililer, patlama sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Ancak, patlamadan yayılan küllerin birçok köyü kapladığı ve bunun sonucunda bölge sakinlerinin geçim kaynakları ve hayvancılık açısından endişelendiklerini ifade ettiler.

KÜL BULUTLARI HİNDİSTAN'A KADAR SÜRÜKLENDİ

VAAC, Hayli Gubbi Yanardağı'ndaki patlamadan kaynaklanan kül bulutlarının yalnızca Etiyopya çevresini değil, Yemen, Umman, Hindistan ve Pakistan'ın kuzeyine kadar sürüklendiğini açıkladı.

Bu durum, patlamanın etkisinin bölgesel sınırları aştığını gösteriyor. Yanardağın 12 bin yıl sonra yeniden harekete geçtiği tahmin ediliyor.