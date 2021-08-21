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Teknoloji Etiyopya SİHA alıyor! Tekirdağ'dan havalandı
Teknoloji

Etiyopya SİHA alıyor! Tekirdağ'dan havalandı

Afrika'da Tigray bölgesinde devam eden çatışmalara karşı Etiyopya'nın Türkiye'den TB-2 S/İHA alacağı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 12:26:00 -
Etiyopya SİHA alıyor! Tekirdağ'dan havalandı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ahmed ile yaptığı görüşmelerde Tigray bölgesindeki gelişmeleri ve son durumu ele aldıklarını ifade etti.

Öte yandan bu görüşmenin üzerinden çok geçmeden sürpriz bir haber ortaya atıldı. Sosyal medyada yer alan habere göre, Etiyopya kaynakları, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin Türkiye ziyaretiyle beraber Tigray güçlerinin hızlı ilerleyişine karşı Etiyopya Federal Ordusu hizmetine Bayraktar TB-2 S/İHA verileceğini ifade ediyor.

Etiyopya Başbakanı Ahmed’in ziyaretinden hemen sonra Tekirdağ Çorlu Havalimanı’ndan Etiyopya başkenti Addis Ababa’ya kargo uçağıyla bir uçuş gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere Tekirdağ Çorlu Havalimanı, Baykar Grubu tarafından S/İHA’lar için test merkezi olarak kullanılıyor.

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