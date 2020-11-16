Etiyopya ordusu, Mekele şehrindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi hedeflerini vurdu

İSTANBUL (AA) - Etiyopya hava kuvvetlerinin, Mekele bölgesindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) ait hedefleri vurduğu bildirildi.

Başbakanlık sözcülerinden Rıdvan Hüseyin, TPLF'ye yönelik operasyonla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mekele bölgesinde hava saldırısı düzenlendi." dedi.

Hüseyin, Mekele'de hangi hedeflerin vurulduğu ve TPLF'ye verilen hasarın boyutuyla ilgili bilgi aktarmadı.

Etiyopya, Eritre'nin başkenti Asmara'daki havalimanını hedef alan roket saldırısı sonrası TPLF güçlerine yönelik hava operasyonlarını artırdı.

Bu arada Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in TPLF'ye yönelik operasyonla ilgili Doğu Afrika'daki 6 ülkeyi ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

- Başbakan Ahmed operasyonda ısrarcı

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed, 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.





