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Aktüel Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne "silah bırakma" çağrısı
Aktüel

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne "silah bırakma" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:35:11 -
Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne "silah bırakma" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya silahlı kuvvetlerinin, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyonu devam ederken Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye "cunta" yönetimine teslim olmaları için 72 saat süre verdi.

Başbakan Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, Tigray bölgesindeki operasyonun son aşamasına geldiği bilgisini paylaştı.

TPLF'ye çağrı yapan Ahmed, "Teslim olmanız için 72 saatiniz var." ifadesini kullandı.

Bölge sakinlerine de çağrı yapan Ahmed, suçluların adalete teslim edilmesi konusunda destek istedi.

Bu arada Ulusal Savunma Güçlerinin Dansha, Humera, Shire, Shiraro, Axum, Adwa, Adigrat, Alamata, Chercher, Mehoni ve Korem'den sonra Idaga Hamus'da da kontrolü sağladığı bildirildi.

- Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

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