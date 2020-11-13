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Aktüel Etiyopya Başbakanı Ahmed, kuzeydeki isyancıları teslim olmaya çağırdı
Aktüel

Etiyopya Başbakanı Ahmed, kuzeydeki isyancıları teslim olmaya çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:16:29 -
Etiyopya Başbakanı Ahmed, kuzeydeki isyancıları teslim olmaya çağırdı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, federal ordunun savaştığı kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine 2-3 gün içinde teslim olma çağrısı yaptı.

Ahmed, devlet televizyonunda Tigrinya dilinde verdiği mesajda, "TPLF güçleri, tüm cephelerde kuşatıldı hatta öyle bir noktaya geldikler ki, kendi savaşçılarına emir dahi ulaştıramıyorlar." ifadesini kullandı.

Tigraylı ailelerden çocuklarının bu savaşın piyonu olmasına izin vermemelerini isteyen Ahmed, "Tigray güçlerine 2-3 içinde teslim olma çağrısı yapıyorum." dedi.

Çatışmalarda 10'uncu güne girilirken halen bölgedeki tüm iletişim hatları kesik ve yollar kapalı durumda.

Ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletini yöneten TPLF'nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ağustos 2020'de planlanan seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

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