  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerel Etimesgut’ta binalar parça parça araçların üzerine döküldü!
Yerel

Etimesgut’ta binalar parça parça araçların üzerine döküldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Etimesgut’ta binalar parça parça araçların üzerine döküldü!

Ankara genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına, Etimesgut ilçesinde hayatı kabusa çevirdi.

Ankara'da etkisini gösteren şiddetli fırtınadan dolayı Etimesgut ilçesinde binaların dış yalıtım malzemeleri parçalandı. Parçalanan malzemeler park halindeki araçların üzerine devrilerek araçlarda hasar meydana getirdi.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvankent Mahallesinde meydana geldi. Yoğun fırtınadan dolayı binaların dış yalıtım malzemeleri parçalandı. Parçalanan malzemeler rüzgarın etkisiyle uçarak civardaki araçların üzerine devrildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kayda alındı.

