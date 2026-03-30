Etimesgut'a zimmet operasyonuna vatandaşların yorumu: Adam ayık gezmiyor ki!

Etimesgut'a zimmet operasyonuna vatandaşların yorumu: Adam ayık gezmiyor ki!

Dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun son yerel seçimlerde CHP’den seçilerek başına geçtiği Etimesgut Belediyesi iki yıl içinde borç batağına gömüldü. Ardından da zimmetten gözaltılar geldi. Sosyal medyada da gündem olan operasyonu vatandaşlar "Normal değil mi? Adam ayık gezmiyor ki! Makamında bile viski içiyordu. Adamı gerçekten polis sananlar bile vardı" sözleriyle yorumladı.

Dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun son yerel seçimlerde CHP’den seçilerek başına geçtiği Etimesgut Belediyesi iki yıla kalmadan borçsuzken borç batağına gömüldü. Ardından da zimmetten gözaltılar geldi.

BEŞİKÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA…

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yapılan ve 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikâyet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri yapıldı” dedi.

ADAMI GERÇEKTEN POLİS SANANLAR VARDI…

Etimesgut’a yönelik operasyon haberleri sonrasında sosyal medyadan paylaşımda bulunan vatandaşlar; “Projem yok dediği halde bir dizi oyuncusunu seçtiler! Herif belediyeye uğramadı, gündüz dizi çekimlerine devam etti, hatta dizi çekimlerinde belediye araçları kullanıldı. Hiç bir hizmet yapmadı, belediye makamında viski içtiği görüntüler ortaya çıktı. Artıda aldığı kasayı 1 senede borç batağına soktu, yolsuzluk ve zimmet iddiaları ayyuka çıktı. Ve sonunda zimmet operasyonu geldi”, “Normal değil mi? Adam ayık gezmiyor? Ben bu işlerden anlamam abi de dedi? Adamı etme bize hizmet et diye biblo gibi başkanlık koltuğuna oturttular, başını da yaktılar”, “Adamı gerçekten polis falan sananlar vardı” şeklinde yorumlar yaptılar.

Bozok

Atası çok mu ayık gezermiş? İçmede bir numara imiş. Adam atasının yolunda ona çekmiş ne yapsın.

yiğit

Belediyeye ara sıra uğrayıp kendini gösteriyir ya daha ne istiyorsunuz
