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Etekli Yakup'un dili açıldı: Aydın Doğan üzgün

Hürriyet satıldıktan sonra kapı gösterilenlerden biri olan "Etekli Yakup" nâmıyla ün salmış gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz, Aydın Doğan'ın Hürriyet'i sattığı için üzgün olduğunu söyledi.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:30
Etekli Yakup'un dili açıldı: Aydın Doğan üzgün

"Etekli Yakup" ismiyle tanınan Mehmet Yakup Yılmaz, Hürriyet'ten ayrılmıştı. Doğan Medya Grubu satıldıktan sonra gazetede tutunamayan eski kalemşörlerden Yılmaz, Aydın Doğan'ın satış işleminden dolayı üzgün olduğunu söyledi. 

Journo'dan Nilay Örenek'e konuşan Yılmaz şunları söyledi:

Soru: Aydın Doğan şimdiki duruma ne diyor? Konuşmuşsunuzdur diye düşünüyorum.

Cevap: Tabii tabii konuştuk. Aydın Bey, öncelikle gazetesini sattığı, satmak zorunda kaldığı için çok üzgün. Yaşımın emekli olmak için çok genç olduğunu düşünüyor. Üzgün. Tabii şimdilik elimizden bir şey gelmiyor.

Soru: Aydın Bey şimdi ne yapıyor?

Cevap: Emekli hayatı yaşıyor diyeceğim ama tam öyle değil tabii, aynı zamanda onun Holding’le ilgili başka işleri de var. Onlarla ilgileniyor tabii.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 13:30
  1. mehmet yakup yılmaz
  2. etekli yakup
  3. Aydın Doğan
  4. Hürriyet

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  • DİLERİM VATAN DİYEDİYE FİRAVUN GİBİ İBRETLİKOLSUNLAR HAKKIM KADAR AMİN DİLERİM VATAN DİYEDİYE FİRAVUN GİBİ İBRETLİKOLSUNLAR HAKKIM KADAR AMİN 40 dk önce
    BEN HEP HÜRİYET DOLAR ATIMI NORMAL VATANINI SEVENLER BİR PUAN AZ GÖSTERMEKİÇİN ÇABALAR BU ETEKİLER 3 PUAN FAZLA GÖSTERİRLER
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