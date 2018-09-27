Etekli Yakup'un dili açıldı: Aydın Doğan üzgün

"Etekli Yakup" ismiyle tanınan Mehmet Yakup Yılmaz, Hürriyet'ten ayrılmıştı. Doğan Medya Grubu satıldıktan sonra gazetede tutunamayan eski kalemşörlerden Yılmaz, Aydın Doğan'ın satış işleminden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Journo'dan Nilay Örenek'e konuşan Yılmaz şunları söyledi:

Soru: Aydın Doğan şimdiki duruma ne diyor? Konuşmuşsunuzdur diye düşünüyorum.

Cevap: Tabii tabii konuştuk. Aydın Bey, öncelikle gazetesini sattığı, satmak zorunda kaldığı için çok üzgün. Yaşımın emekli olmak için çok genç olduğunu düşünüyor. Üzgün. Tabii şimdilik elimizden bir şey gelmiyor.

Soru: Aydın Bey şimdi ne yapıyor?

Cevap: Emekli hayatı yaşıyor diyeceğim ama tam öyle değil tabii, aynı zamanda onun Holding’le ilgili başka işleri de var. Onlarla ilgileniyor tabii.