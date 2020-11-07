  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eta Kasırgası nedeniyle Meksika'da 20 kişi öldü
Aktüel

Eta Kasırgası nedeniyle Meksika'da 20 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:32:42 -
Eta Kasırgası nedeniyle Meksika'da 20 kişi öldü

BOGOTA (AA) - Meksika'da Eta Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymalarında şu ana kadar 20 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde etkili olan Eta Kasırgası'nda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet Valisi Rutilio Escandon Cadenas, kasırgadan ölenlerin ailelerine başsağlığında bulunarak felaketten etkilenen kişilere derhal yardım edileceğini açıkladı.

Eyalette şu ana kadar 2 bin 845 evin zarar gördüğüne dikkati çeken Cadenas, "Bölgede 26 yol ve 2 köprü zarar gördü. 5 nehrin taşması sel felaketine neden oldu. Halktan ricamız eğer evleri riskli bölgelerdeyse bir an önce yetkililere başvursun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, bugün yerel basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Queja köyünü enkaza çeviren Eta Kasırgası'nın ardından 150 kişiden haber alınamadığını söylemişti.

Orta Amerika ülkeleri Nikaragua ve Honduras'ta salı günü etkili olan Eta Kasırgası'nda en az 3 kişi yaşamını yitirmişti.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Telefonla konuşurken ağzından kaçırdı! Sağlık çalışanının otobüsteki koronavirüs sözleri ortalığı birbirine kattı
Gündem

Telefonla konuşurken ağzından kaçırdı! Sağlık çalışanının otobüsteki koronavirüs sözleri ortalığı birbirine kattı

Ankara'da bir belediye otobüsünde yolculuk eden sağlık çalışanı olduğu öğrenilen kadın yolcunun telefonda konuştuğu kişiye Kovid-19 testinin..
Ermeni karargahında ortaya çıktı! Canlı yayında dünyaya gösterildi
Gündem

Ermeni karargahında ortaya çıktı! Canlı yayında dünyaya gösterildi

Azerbaycan ordusu karşısında köşeye sıkışan işgalci Ermenistan ordusu çareyi terör örgütü YPG\PKK iş birliğinde buluyor. Teröristlerin Ermen..
Yeni parti kuran isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Vasıfsız kukla
Gündem

Yeni parti kuran isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Vasıfsız kukla

CHP’den ihraç edildikten sonra Yenilik Partisi’ni kuran Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yeni p..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay