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Et ve Süt Kurumu (ESK) engelli işçi kadrosuna Telefon Santral Operatörü alıyor

Ankara Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü engelli işçi kadrosuna Telefon Santral Operatörü alımı ilanını duyurdu. Peki ilanın geçerlilik süresi nedir? İşe alım şartları nelerdir? Başvuru şartları nelerdir? İşteEt ve Süt Kurumu (ESK)'nun engelli kadrosuna işçi alımı ile ilgili ilanın detayları...

05 Şubat 2019 Salı 16:20
Et ve Süt Kurumu (ESK) engelli işçi kadrosuna Telefon Santral Operatörü alıyor

Ankara Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü engelli işçi kadrosuna Telefon Santral Operatörü alımı ilanını duyurdu. Peki ilanın geçerlilik süresi nedir? İşe alım şartları nelerdir? Başvuru şartları nelerdir? İşte Et ve Süt Kurumu (ESK)'nun engelli kadrosuna işçi alımı ile ilgili ilanın detayları...

Aranan Şartlar

Et ve Süt Kurumu bünyesine 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilecek olan engelli işçi kadrosuna alınacak Telefon Santral Operatörü ilanına başvuracak engelli bireylerin asgari lise ve dengi okuldan mezun olması ve bulaşıcı bir hastalığının bulunmaması şartı gerekli. Uygun görülen kişiler deneme süresi sonunda belirsiz süreli iş akdi ile istihdam edilecektir.

İlanın resmi gazete yayım tarihi: 05.02.2019

Kurum tarafından yapılan açıklayıcı notlar

1) İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/B 06530 Yüzüncüyıl ÇANKAYA/ANKARA

2) 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilecektir.

3) Deneme süresi sonunda belirsiz süreli iş akdi ile istihdam edilecektir.

4) Kura çekimi Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde 18/02/2019 günü saat 14:00'da yapılacaktır.

Kura çekim tarihinde bir değişiklik olduğu takdirde yeni kura çekim tarihi Et ve Süt Kurumuna ait www.esk.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır

5) Sağlık Kurulu Raporu kura sonucu sınava alınacaklardan istenecektir.

6) İl genelinde ilan açıkılacaktır.

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:20
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