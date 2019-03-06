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Et ne kadar? | 2019 son dakika kırmızı et fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de çiftçilere seslenerek, "Hayvancılıkta maalesef vatandaşlarımıza hala istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı. Peki, et fiyatları ne kadar? Kırmızı et fiyatları ne kadar oldu?

06 Mart 2019 Çarşamba 16:31
Et ne kadar? | 2019 son dakika kırmızı et fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de çiftçilere seslendi. Vatandaşlara uygun fiyata et sunamadıklarını belirten Erdoğan, “Hayvancılıkta maalesef vatandaşlarımıza hala istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf etmem gerekiyor. Hayvancılıkta durumumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kişi başına yıllık süt tüketimi 122 litreden 258 litreye yükseldi. Kırmızı et tüketimi de 6.1 kilodan 15 kiloya çıkmıştır. ” dedi. Peki, et fiyatları ne kadar? Kırmızı et fiyatları ne kadar oldu?

Kırmızı et ne kadar oldu?

TÜİK rakamlarına göre 2003 yılında dana etinin kilogram fiyatı 9 liradan satılırken bu rakam 2019 yılında 40 liralara kadar çıktı.

Tavuk etinde de durum değişmedi. 2003 yılında 2,6 milyon (2.6 TL) civarında satılan tavuk etinin kilogram fiyatı 2019 yılında 11 liraya dayandı. Tabi bu 16 yıllık zam zarfı içerisinde et fiyatlarındaki artışı önlemek adına hükümet bir çok önlem aldı. Bunlardan birincisi et ithalatı, ikincisi ise büyük marketlerde ucuza kırmızı et satışı…

75 bin ton kırmızı et ithalatı yapıldı

Son olarak Et ve Süt Kurumu 2019 yılı sonuna kadar 75 bin ton taze veya soğutulmuş büyükbaş etin, gümrük vergisi ödenmeden ithal edileceğini duyurmuştu. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, bu karardan önce hem et hem de damızlık hayvan ihracatı için iş adamlarının İran, Irak ve Suriye ile temasa geçtiğini duyurmuştu.

Büyük marketlerde ucuz et satışı

Dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kırmızı et fiyatlarında artışı önlemek adına, Et ve Süt Kurumu tarafından büyük market zincirlerine kurulacak reyonlarda halka ucuz ve sağlıklı et sunacaklarını söylemişti. Böylelikle bazı büyük marketlerde 500 gr kıymanın fiyatı 14,50 liradan 1 kilo dana fiyatı ise 31 liradan satışa çıkarılmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:31
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