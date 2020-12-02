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Aktüel Esvatini Başbakanı Dlamini, Kovid-19 tedavisi için Güney Afrika’ya götürüldü
Aktüel

Esvatini Başbakanı Dlamini, Kovid-19 tedavisi için Güney Afrika’ya götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:39:45 -
Esvatini Başbakanı Dlamini, Kovid-19 tedavisi için Güney Afrika’ya götürüldü

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Esvatini Başbakanı Ambrose Dlamini, tedavi için Güney Afrika’ya sevk edildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Dlamini’nin durumunun stabil olduğu, tedavisinin hızlanması için Güney Afrika’da bir hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

Dlamini, kasım ayı ortalarında yakalandığı virüsle iki haftadır mücadele ediyor.

Afrika'nın güneyindeki 1,1 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 6 bin 400’den fazla vaka görüldü, 122 kişi hayatını kaybetti.

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