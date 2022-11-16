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Dünya Estonya'dan flaş açıklama: Bu savaşın tek suçlusu Rusya'dır
Dünya

Estonya'dan flaş açıklama: Bu savaşın tek suçlusu Rusya'dır

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ​​​​​​​Polonya'ya düşen füzenin Rus saldırganlığının ciddiyetini gösterdiğini belirterek, "Açık olan şu ki Polonya'nın komşusu Ukrayna'ya karşı topyekun bir savaş olmasaydı bu olay asla gerçekleşmeyecekti. Bu savaşın tek suçlusu Rusya'dır" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 14:23:00 -
Estonya'dan flaş açıklama: Bu savaşın tek suçlusu Rusya'dır

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'da yaşananın çok ciddi bir olay olduğunu bildirdi.

Ne olduğunu ve neye ihtiyaç duyulduğunu söylemenin Polonya'ya kaldığını vurgulayan Kallas, şu değerlendirmesinde bulundu:

"Polonyalı dostlarımıza yardım etmeye ve onlarla tam dayanışma içinde olmaya hazırız. Bu olayın gösterdiği şey, Rus saldırganlığının ciddiyeti ve sonuçlarının Ukrayna'yı aştığıdır. Açık olan şu ki Polonya'nın komşusu Ukrayna'ya karşı topyekun bir savaş olmasaydı bu olay asla gerçekleşmeyecekti. Bu savaşın tek suçlusu Rusya'dır."

Kallas, Rusya'nın durdurulmadığı sürece asla geri adım atmayacağının altını çizerek, "Bu, ne kadar uzun sürerse o kadar zorlaşır. Daha fazla askeri, insani yardım ve mali alanda Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz. Barışa giden yol budur" ifadesini kullandı.

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