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Estetikte trend Hollywood

Yıllar içerisinde gelişen teknoloji ve estetik algısı ile beraber Türkiye’de sadece kadınların değil erkeklerin de estetiğe olan ilgisinin arttığını söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:46
Estetikte trend Hollywood

Yıllar içerisinde gelişen teknoloji ve estetik algısı ile beraber Türkiye’de sadece kadınların değil erkeklerin de estetiğe olan ilgisinin arttığını söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aslı Can, 2019’un estetik trendlerini açıkladı. Dr. Can, Hollywood ünlülerinin yaptırdığı ‘Hollywood yanağı’, ‘Jawline dolgusu’ gibi estetik uygulamaların trend olacağını belirtti.


Türk plastik cerrahisindeki gelişmenin ülkemiz açısından gurur verici olduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aslı Can, estetik cerrahide kullanılan teknolojinin ilerlemesi, insanların sağlık algısının gelişmesi ve dijital medya sayesinde estetik işlem ve operasyonlara ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Yaşanan değişimle birlikte insanların estetik algısının da değiştiğini vurgulayan Dr. Can, "Eskiden estetik operasyonların merkezinde büyük dudaklar ve büyük göğüsler yer alıyordu. Ancak günümüzde bu algının değiştiğini görüyoruz. Kadınlar ve erkekler, estetik operasyon ve uygulamaları tercih ederken doğal güzelliği ön planda tutuyorlar" dedi.


Estetik ameliyat ya da uygulama yaptırmak isteyenlerin dünya estetik modasını da yakından takip ettiğini ifade eden Can, "2019 yılında en çok tercih edilecek estetik operasyonlarının başında, Hollywood ünlülerinin yaptırdığı operasyonlar geliyor. Şu an çene, dudak ve yanak estetiği popüler. Yüze yapılan operasyonların sayısında da artış var. Estetik düşünenlerin önemli bir kısmı ise Jawline dediğimiz çene bölgesi dolguları ve Hollywood yanağı işlemlerini talep ediyor. Bu tür estetik uygulamalar 2019 yılı boyunca en popüler estetik işlemler olmayı sürdürecek" dedi.


Dr. Can, dudak ve burun arasındaki mesafenin kısaltılması sonucu daha orantılı bir dudak yapısına sahip olmak için gerçekleştirilen Liplift uygulamasının da çok talep gördüğünü sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:46
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