“Eşsiz Nissan Günleri” başladı!

Nissan Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı Ekim ayına özel “Eşsiz Nissan Günleri” adı altında test sürüş günleri düzenliyor. 21-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek “Eşsiz Nissan Günleri” ile Cumhuriyet coşkusunu ve özel test sürüşü ayrıcalığını yaşamak isteyenler 21-28 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’deki Nissan bayilerini ziyaret edebilecekler.

“Eşsiz Nissan Günleri” ile Nissan sahibi olmak isteyenler gerçekleşecek özel atölyelere katılabilecek, çocuklar ise onlar için yaratılmış özel alanlarda rengarenk boyama aktiviteleri ile keyifli vakit geçirebilecekler.

24 Ekim Salı ve 26 Ekim Perşembe günleri ise Türkiye’deki tüm Nissan showroom ve yetkili servisler gece 22:00’ye kadar hizmet sunacaklar. Cumhuriyet coşkusunu ve “Eşsiz Nissan Günleri” ile Nissan ayrıcalığını yaşamak isteyenler, 21-28 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’deki Nissan bayilerini ziyaret edebilecek ve hayallerindeki Nissan modellerine birbirinden özel fiyat ve finansman seçenekleri ile sahip olabilecekler.

Nissan Qashqai e-POWER “Eşsiz Nissan Günlerinde en uygun fiyat ve finanman seçeneği ile sunuluyor

Nissan’ın C-SUV segmentinin yaratıcısı ikonik Qashqai modeline Eşsiz Nissan Günlerinde sahip olmak artık daha kolay. Qashqai’nin hafif hibrit Designpack versiyonu test sürüş günlerine özel, 125.000 TL ekstra fiyat avantajı ve bireysel müşterilere özel 125.000 TL 12 ay %0 faiz kredi imkânı bir arada sunuluyor. Nissan Qashqai’nin diğer hafif hibrit versiyonları ise ya 125.000 TL fiyat desteği ya da 75.000 TL destek ve 125.000 TL 12 ay %0 faiz seçenekleri ile “Eşsiz Nissan Günlerindeki yerini alıyor.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında bireysel müşteriler için 125.000 TL fiyat desteği ya da 75.000 TL destek ve 125.000 TL 12 ay %0 faiz seçenekleri bir arada sunuluyor.

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Ticari müşterileri de unutmayan Nissan, Eşsiz Nissan Günlerinde tüm Hafif Hibrit tüm versiyonlarda ve e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında ticari müşteriler için 75.000TL fiyat desteği ve 450.000 TL 15 ay %1,99 faiz oranında taksitli ticari kredi alternatifi, e-POWER Skypack ve Platinum Premium donanıma sahip versiyonlarda ise 50.000TL fiyat desteği ve 450.000 TL 15 ay %1,99 faizli taksitli ticari kredi imkânı sağlıyor.

Türkiye’de Yılın Otomobili Nissan X-Trail’de 125.000TL’lik fiyat avantajı

2023 yılında otomotiv gazetecileri tarafından Türkiye’de yılın otomobili seçilen yeni Nissan X-Trail, “Eşsiz Nissan Günleri” kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 125.000 TL fiyat desteği ile dikkat çekiyor.

Yılın otomobili yeni X-Trail, 125.000 TL fiyat desteği ya da ticari müşterilere özel 50.000 TL fiyat desteği ile 450.000 TL 15 ay %1,99 faiz taksitli ticari kredi imkanını bir arada sunuyor.

Nissan Juke’ta ister 100.000 TL fiyat desteği veya 12 ay %0 faiz imkanı

B-SUV sınıfının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke, “Eşsiz Nissan Günleri” kapsamında, 100.000 TL fiyat desteği veya 50.000 TL fiyat desteği ve 125.000 TL, 12 ay vade ve %0 faiz imkanı ile test sürüş günlerindeki yerini alırken, aynı zamanda 50.000TL fiyat desteği ve 450.000 TL, 15 ay %1,99 oranlı ticari kredi alternatifi de sunuyor. Nissan Juke mühendislere özel 30.000 TL nakit alım desteği ile de fark yaratıyor.

Küçük Filo programı ile vergi levhasına sahip müşterilere de perakende kampanyasına ek olarak %1,5 indirim uygulanıyor.