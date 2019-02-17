Eşref Paşa’yı rahmetle anıyoruz Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, 1993 yılında Diyarbakır'a gitmek üzere hareket eden uçağın Ankara Yeni mahalle'deki PTT İşleme Merkezinin bahçesine düşmesi sonucu şehit olmuştu. Bitlis'te birlikte üç subay, bir astsubay ve bir PTT görevlisinin de şehit olduğu olayın üzerinden 26 yıl geçti.

Haber Merkezi Şanlı ordumuzun efsane paşalarından Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis Paşa’yı şehadetinin 26. yılında rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Terör örgütü PKK’nın kökünün kazınmasına yönelik önemli adımlar atan ve devletin içerisinde ur haline gelmiş yapıları deşifre eden Bitlis Paşa, kriptoların hedefi haline gelmişti. Diyarbakır’a gitmek üzere 17 Şubat 1993’te Ankara Güvercinlik Askeri Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan yaklaşık 9 dakika sonra uçağın düşmesi sonucu şehit olan Bitlis Paşa, Türkiye’yi yasa boğmuştu. Şehadetinden bir hafta önce Suriye, İran, Irak dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yapması ve PKK’yı bitirmeye çalışması, Çekiç Güç’ün ülkeden çıkarılması için uğraşlar vermesi, suikast iddialarını kuvvetlendirmişti. Aradan geçen 26 yıla rağmen Eşref Paşa’nın şehadetinin üzerindeki sır perdesi kaldırılamadı.



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