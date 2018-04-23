Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Esnaftan satılık otel ve AVM

Binlerce esnafın üye olduğu İstanbul Mahmutbey'de bulunan İSTOÇ’a ait 35 katlı otel ve 93 bin metrekare üzerine kurulu AVM satışa çıkarıldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:36
Esnaftan satılık otel ve AVM

S.S. İstanbul Toptan Ticaret Depolama Ve Küçük Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (İSTOÇ), inşasına 2006 yılında başlanan 400 odalı 35 katlı Saray Otel ve 93 bin metrekareli AVM’yi satışa çıkardı.

İçinde metro durağının da bulunduğu dev proje için 14 Mayıs’a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

AYRI AYRI DA ALINABİLİR

Şartnameye göre, otel için ayrı AVM için ayrı teklif verilebiliyor. Otel ve AVM’nin dış cephe giydirme işleri tamamlanmış durumda. Her iki yapının ince inşaatları ise, yatırımcı tarafından yapılacak şekilde teklif alınacak.

170 MİLYON DOLARA

İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, her iki yapı için, İSTOÇ Genel Kurulu’nda 170 milyon dolarlık değer belirlendiğini aktardı. Kemalbay, “Otelin değeri 50, AVM’nin değeri ise 120 milyon dolar” dedi. Kemalbay’ın verdiği bilgiye göre, yerli yabancı çok sayıda firma anılan otel ve AVM’nin alımı ile ilgileniyor. İSTOÇ'a üye 7 bin esnaf bulunuyor

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:36
  1. İstanbul
  2. Mahmutbey
  3. İstoç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cu Kanter provokasyon peşinde
    1. FETÖ'cu Kanter provokasyon peşinde
    2. AK Parti'nin tek başına oy oranı...
    3. Fikret Orman'dan flaş açıklama!..
    4. Dev projede sona doğru... 5 bin kişi..
    5. Elon Musk verimli olmanın 5 yolunu..
    6. Melen Barajı'nın yüzde 95'i hazır
    7. Suudi Arabistan Yemen'de düğünü vurdu
    8. Vahid Halilhodzic hüngür hüngür ağladı!
    9. Belçika'da geçen sene 618 sığınmacı..
    10. 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak
    11. Askerden yeni gelen genç trafik..
    12. Eşref Fakıbaba'dan seçim açıklaması:..
    13. Metin Albayrak'tan çok sert açıklama!..
    14. MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan..
    15. Aynı yerde çalışmak istemedikleri..
    16. Çocuk Vali bakın ilk ne istedi?
    17. Yunanistan'da bir grup, sığınmacılara..
    18. Ricardo Quaresma'dan flaş açıklamalar!..
    19. Afganistan'da intihar saldırısı!..
    20. Amasya’da 100'den fazlası fabrikaya..
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Hamile kadına saldırdı, yaşlı adamı bıçakladı! Köpekli saldırgan serbest bırakıldı
    Hamile kadına saldırdı, yaşlı adamı bıçakladı! Köpekli saldırgan serbest bırakıldı