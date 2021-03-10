Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce esnafa kredi borcu erteleme müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, açıklamasında; "Esnaf ve sanatkârlarımıza bir müjde vermek istiyorum" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Esnafın kredi borcu ne zamana kadar ertelendi?

Buna göre, karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarlardan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankasından, 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayanlar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihlerinde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek. Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkarlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.