Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda Esnafa kaç ay kira yardımı yapılacak? Esnafa ne kadar kira yardımı yapılacak? sorularını da yanıtladı.

Esnafa kaç ay kira yardımı yapılacak?

Erdoğan konuşmasında :"Esnafa verilecek kira desteğiyle ilgili ise "İş yeri kira olan esnafımıza büyükşehirlerde aylık 750 lira diğer şehirlerde ise 500 tl kira yardımı yapacağız. Önümüzdeki üç ay boyunca esnafımıza toplamda beş milyar tl bir hibe desteği vermeye planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarında esnafa destek düzenlemesine ilişkin satırbaşları...

Yıl sonuna kadar yüzde yirmiden yüzde ona indirdiğimiz gaymenkul kiralarındaki stopaj oranını 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde yüzde on sekizden yüzde sekize indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranınıda 1 Haziran'a kadar yüz de sekiz olarakn uygulamaya devam edeceğiz. Birçok sektörde yaptığımız KDV indiriminde de 1 Haziran'a kadar uzatmaya gitti. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık.

İş yeri kira olan esnafımıza büyükşehirlerde aylık 750 lira diğer şehirlerde ise 500 tl kira yardımı yapacağız. Önümüzdeki üç ay boyunca esnafımıza toplamda beş milyar tl bir hibe desteği vermeye planlıyoruz.