Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nden Akit’e ziyaret

YENİ AKİT ANKARA

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti. Çelikus, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya esnafın yaşadığı sıkıntıları aktardı.

Görünmeyen kahramanlar da var

“Bugüne kadar esnaf ve sanatkârların sorunlarını dertlerini sıkıntılarını dile getirdik ve getiriyoruz” diyen Çelikus, şöyle konuştu: “Esnafımız sabahın ilk saatlerinde iş yerini açıyor. Özellikle de hizmet sektöründeki esnafımız gece geç saatlere kadar çalışıyor. ‘Cumartesi, pazar ve bayram’ demeden yoğun bir iş temposunda zor şartlar altında hayatını devam ettiriyor. Evine helalinden ekmek götürme mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadelenin görünmeyen kahramanları ‘esnaf eşleri’ var. Bu hanımefendileri bugüne kadar maalesef ne siyaset ne de akademi gördü. Bu cefakâr hanımefendiler esnaf, sanatkâr, tüccar ve sanayicilerimizin çektikleri tüm sıkıntıların üstesinden geliyorlar.

Anlamlı panel

ESDER olarak görünmeyen kahramanlar esnaf eşleri paneli düzenleyeceğiz. Panelle 4 milyona yakın esnaf, sanatkâr, sanayici ve tüccar eşinin sesi olmaya çalışacağız. Bu hanımefendilerin sıkıntılarını, yaşadıklarını, üzüntülerini ve sevinçlerini dile getirmelerine imkân vereceğiz. Türkiye’de ilk defa literatürde olmayan esnaf eşleri tanımıyla hem esnaf eşlerine hem de esnafımıza sosyolojik ve psikolojik destek vermek hedefiyle bu çalışmayı başlatıyoruz.”