  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nden Akit’e ziyaret
Aktüel

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nden Akit’e ziyaret

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ne konuk oldu. Çelikus, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 21:03:00 -
Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nden Akit’e ziyaret

YENİ AKİT  ANKARA

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti. Çelikus, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya esnafın yaşadığı sıkıntıları aktardı.

Görünmeyen kahramanlar da var

“Bugüne kadar esnaf ve sanatkârların sorunlarını dertlerini sıkıntılarını dile getirdik ve getiriyoruz” diyen Çelikus, şöyle konuştu: “Esnafımız sabahın ilk saatlerinde iş yerini açıyor. Özellikle de hizmet sektöründeki esnafımız gece geç saatlere kadar çalışıyor. ‘Cumartesi, pazar ve bayram’ demeden yoğun bir iş temposunda zor şartlar altında hayatını devam ettiriyor. Evine helalinden ekmek götürme mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadelenin görünmeyen kahramanları ‘esnaf eşleri’ var. Bu hanımefendileri bugüne kadar maalesef ne siyaset ne de akademi gördü. Bu cefakâr hanımefendiler esnaf, sanatkâr, tüccar ve sanayicilerimizin çektikleri tüm sıkıntıların üstesinden geliyorlar.

Anlamlı panel

ESDER olarak görünmeyen kahramanlar esnaf eşleri paneli düzenleyeceğiz. Panelle 4 milyona yakın esnaf, sanatkâr, sanayici ve tüccar eşinin sesi olmaya çalışacağız. Bu hanımefendilerin sıkıntılarını, yaşadıklarını, üzüntülerini ve sevinçlerini dile getirmelerine imkân vereceğiz. Türkiye’de ilk defa literatürde olmayan esnaf eşleri tanımıyla hem esnaf eşlerine hem de esnafımıza sosyolojik ve psikolojik destek vermek hedefiyle bu çalışmayı başlatıyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay