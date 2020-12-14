Esnaf ve çiftçiler için hangi yeni kararlar alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’nin ana gündemini, kısıtlamaların koronavirüse etkisi ile esnaf ve çiftçiler için kredi, kira ve yapılandırma paketi oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini koronavirüs salgını ve esnaf için kira, kredi ve yapılandırma destek paketi oluşturacak.

Esnaf için önemli düzenleme

Erdoğan’ın “Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısında ele alacağız” sözlerinin ardından milyonlarca esnafın gözü bugün yapılacak toplantıya çevrildi.

Toplantıda esnafa kira yardımının salgın bitinceye kadar devam etmesi yönünde bir karar ile işyerleri için hibe ve kredi desteği çıkması bekleniyor. Kira sözleşmelerindeki ücretlerin bir kısmının hibe edilmesi, bir kısmının ise uzun vadeli ve faizsiz kredilerle karşılanabileceği konuşuluyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.