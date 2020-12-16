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Ekonomi Esnaf kira yardımı başvurusu nereden yapılacak?
Ekonomi

Esnaf kira yardımı başvurusu nereden yapılacak?

Esnafa kira desteği başvurusu nereden, nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenen esnafa can suyu olmak için devlet hem kira yardımı hem de hibe desteği sunmakta. Binlerce esnaf aylık 750 ve 500 TL’lik kira yardımı için başvuruların ne zaman ve nereden yapılacağını merak diyordu. Esnaf kira ve hibe desteği başvuruların nereden yapılacağı belli oldu. Peki esnaf kira yardımı başvurusu nereden yapılacak? Esnaf hibe desteği ne kadar, başvuru nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:47:00 - 2020-12-16 09:47:34
Esnaf kira yardımı başvurusu nereden yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası binlerce esnafın yüzünü güldürecek olan kira ve hibe desteğinin ayrıntıları belli olmaya başladı. İlk defa esnafa doğrudan sağlanacak destek için başvuruların nasıl yapılacağı belli oldu. İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak.

Esnaf kira yardımı hibe desteği başvuruları nereden yapılacak?

Esnafa kira ve hibe ödemeleri için başvurular merak ediliyordu. Esnaf kira ve hibe başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. Esnafa 3 ay boyunca 1.000 TL’lik destek ödemesi yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı esnafı yararlanacak.

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