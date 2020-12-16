Esnaf kira yardımı başvurusu nereden yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası binlerce esnafın yüzünü güldürecek olan kira ve hibe desteğinin ayrıntıları belli olmaya başladı. İlk defa esnafa doğrudan sağlanacak destek için başvuruların nasıl yapılacağı belli oldu. İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak.

Esnaf kira yardımı hibe desteği başvuruları nereden yapılacak?

Esnafa kira ve hibe ödemeleri için başvurular merak ediliyordu. Esnaf kira ve hibe başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. Esnafa 3 ay boyunca 1.000 TL’lik destek ödemesi yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı esnafı yararlanacak.