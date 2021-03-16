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Ekonomi Esnaf gelir vergisinden ne zamana kadar muafiyeti olacak?
Ekonomi

Esnaf gelir vergisinden ne zamana kadar muafiyeti olacak?

Esnaf gelir vergisi ödeyecek mi? Esnaf basit usul gelir vergisini ne zamana kadar ödemecek? Gelir vergisinen muaf ne zamana kadar geçerli olacak? Ekonomik Reform Paketi içinde yer alan vergi muafiyeti müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da gelir vergisi muafiyetine ilişkin detayları paylaştı. Peki Gelir vergisi muafiyeti ne zamana kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:22:00 -
Esnaf gelir vergisinden ne zamana kadar muafiyeti olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Ekonomik Reform Paketi’ni açıkladı. Ekonomi Reform Pateki’ne göre, 2021'den itibaren artık kuaför, berber, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi kesimler gelir vergisi ödemeyecek.

Gelir vergisi muafiyeti ne zamana kadar?

Beyanname hazırlamayacak ve bu işler için muhasebeci tutmak zorunda kalmayacak. 2019'da basit usülden vergilendirmeden devletin kasasına 220 milyon TL girmişti. Bu hesaba göre, küçük esnaf yaklaşık 200-250 milyon liralık bir vergi yükünden kurtulmuş oluyor.  Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, esnafa gelir vergisi muafiyetine ilişkin, Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti istisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.” dedi.
gelir vergisi muafiyeti

Gelir vergisi muafiyetinden kimler yararlanacak?

Kendi işinde bilfiil çalışanlar, işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; büyükşehir belediye sınırları içinde 2021 takvim yılı için 12 bin TL'yi, diğer yerlerde 7 bin TL'yi aşmamak ve ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak koşuluyla basit usulden yararlanıyor.

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