Esnaf da, vatandaş da iple çekiyor düğün mevsimi başlıyor

Buğra Kardan

Dünyanın kâbusu olan yeni tip Corona virüsünden (Covid-19) dolayı ötelenen düğün sezonu açılıyor. Virüs tehdidinin savuşturulması ve hayatın normalleşmeye başlamasının ardından ertelenen nikâhlar, 15 Haziran’da kıyılmaya başlandı. Yüz binlerce çiftin hayali olan düğünler ise 1 Temmuz tarihinden itibaren yapılabilecek.

İç talep canlanıyor

Önümüzdeki hafta başlayacak olan evlilik sezonu; iç talebi canlandırıyor, istihdamı önemli ölçüde arttırıyor. Mobilya, beyaz eşya, züccaciye, kuyum, hazır giyim, yeme içme ve matbaa sektörlerinin atılıma geçmeleriyle birlikte 500 bin kişinin daha iş hayatına dahil olacağı öngörülüyor.

Dünya evine girecek gençler için indirim kampanyaları başlatan mobilya firmaları, kazançlarına kazanç ekliyorlar. Firmalar; koltuk ve yatak odası takımları ile tamamlayıcı duvar ünitesi ürün grupları satışlarını arttırıyorlar. Bu artışta mobilya alımlarında kredi kartı taksit sayısının 18’e çıkarılmasının payı büyük. Sektör temsilcileri satışların mayıs ayına göre yüzde 40-50 arttığını dile getiriyorlar. Evliliklerde ortalama 15-20 bin liradan başlayan mobilya fiyatları 60 bin lirayı buluyor. Şu sıralar beyaz eşya talebinde patlama yaşanıyor. Buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi ile fırın yok satıyor. Züccaciye ürünleri de ilgi odağı konumundalar. Gelin ve damat adayları; çatal, kaşık ile bıçak takımlarını almak için yarışıyorlar.

Taksit beklentisi arttı

Kuyumcu esnafı, düğün sezonuna umut bağlamış vaziyette. Pandemi kaynaklı kayıplarını telafi etme ve stoklarını eritme çabası içerisine giren esnafın ortak talebi kredi kartına taksit sayısının 8’den 24’e yükseltilmesi. Bu talebin karşılanmasının akabinde altın takı ve mücevher alımlarında belirgin bir artış görüleceği tahmin ediliyor.

Bereketli günler

Düğün merasimleri, hazır giyim sektörüne bereket getirdi. Gelinlik ve damatlık satışları arttı. Evden çıkış elbisesi, ayakkabı, kına elbisesi, aksesuar olarak takılan taçlar için de aynı durum geçerli. Covid-19 dönemi devam ettiği için yeni gelinlik modellerine maske de ilave edildi. Gelinler artık gelinliklerine uyumlu maskeleri tercih ediyorlar.

Ticaretin kalbinin attığı Eminönü Mahmutpaşa’da esnafın yüzü gülüyor. Zira evlenecek çiftler ve yakınları çarşıya akın ediyorlar. Çeyizlik ve hediyelik ürünler bakıyorlar. Temmuz ayının verimli geçtiğini kaydeden esnaf, Mahmutpaşa’da stok problemi yaşanmadığının altını çiziyor.

Her sene 644 bin 108 yabancı turistin ağırlandığı Antalya’da evlilik sezonu başladı. Şehir, Hindistan’ın varlıklı ailelerinden bir çiftin düğününe sahne oldu. 3 gün, 3 gece süren düğün için çok sayıda yabancı aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekip çalıştı. Türkiye’ye gelmek için can atan Rus turistler de Antalya’da dünya evine girmeyi arzu ediyorlar. Otellere danışıyor, düğün salonu arıyorlar.

Düğünlere Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü ve sosyal mesafeye uygun şekilde izin verildi. Açık havada yapılacak düğünler, salgın açısından daha az risk taşıdığından önceliğin kır düğünlerine verilmesi gerektiği duyuruldu.

Covid-19 nedeniyle ertelenen nikâhların normalleşme süreciyle birlikte 15 Haziran’da tekrar başlaması belediyeleri de teyakkuza geçirdi. Belediyeler ve nikâh yoğunlukları şu şekilde:

l Beyoğlu Belediyesi: Haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayında evlenecek çiftler nikâh için gün bulmakta güçlük çekiyorlar. Söz konusu aylarda hafta sonu nikah tarihlerinin tamamı dolu. Hafta içinde başvuru yapan çiftlere belediye, nikah için 15 gün sonraya boş gün bulunuyorsa tarih veriyor.

l Ümraniye Belediyesi: Pandemi sürecinde nikâhlarını erteleyen çiftlere gün için öncelik tanınıyor. Belediye, yeni gelen nikâh taleplerini de karşılıyor. Temmuz ayında hafta sonu nikâh tarihleri ise dolu.

l Üsküdar Belediyesi: Haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayında hafta sonları dolu. Belediye, ancak hafta içindeki nikâh günlerine ise tarih verebiliyor.