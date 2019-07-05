Eskrim: Büyükler Dünya Şampiyonası - Şampiyonada Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Dünya Eskrim Şampiyonası, 15-23 Temmuz tarihlerinde Macaristan'da yapılacak. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli eskrimciler, başkent Budapeşte'de düzenlenecek organizasyon öncesi başantrenör Valery Shturbabin yönetiminde aynı kentte 8-13 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak. Türkiye'yi şampiyonada erkekler flöre kategorisinde Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu ve Batuhan Menküer, kadınlar flörede İrem Karamete, erkekler kılıçta Enver Yıldırım ve Hakan Yıldırım ile kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse temsil edecek.



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