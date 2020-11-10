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Medya Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni Polat Alemdar'ının paylaşımı beğeni topladı
Medya

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni Polat Alemdar'ının paylaşımı beğeni topladı

Reyting sıralamasında TRT 1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisinin gerisinde kalan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni Polat Alemdar'ın katılacağı iddia edilse de böyle bir şeyin yaşanması mümkün görünmüyor. O yüzden yeni Polat Alemdar olarak gösterilen Yunus Emre Yıldırımer'e hayranlarından büyük ilgi var.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:41:00 -
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni Polat Alemdar'ının paylaşımı beğeni topladı

Salı akşamları izleyicilerle atv ekranında buluşmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan Çakırbeyli karakteri ile Yunus Emre Yıldırımer daha da çok öne çıkmaya başladı. Dizi hayranlarının “Yeni Polat Alemdar” olarak tarif etmeye başladığı oyuncu, Alparslan rolünde yargı dağıtan bir konumda ve izleyiciler de bu durumdan son derece memnun.

6. sezonuyla başarılı şeklide yoluna devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sayesinde haklı bir kariyer elde eden Yunus Emre Yıldırımer, sosyal medya hesabından yeni bölüme ilişkin fragmanı paylaşarak, "İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda yeni doğan çocuğu ile fotoğrafını da paylaşan Yunus Emre Yıldırımer'e tebrik mesajları geldi. 

Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal ve Ceren Benderlioğlu da rol arkadaşlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Dizinin takipçileri Necati Şaşmaz'ın diziye katılmasından ziyade Alparslan Çakırbeyli karakterinin 'Polat Alemdar' karakterine bürünmesini istiyor.

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