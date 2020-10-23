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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'yeni Polat Alemdar'
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'yeni Polat Alemdar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterini oynayan Yunus Emre Yıldırımer için "Türkiye'nin yeni Polat Alemdar'ı" yakıştırması yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:02:00 - 2020-10-23 14:06:08
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'yeni Polat Alemdar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Oktay Kaynarca ile birlikte dikkat çeken rollerden birisini de Yunus Emre Yıldırımer'de... 1982 Siirt doğumlu oyuncu, 5 yıldır dizinin bir parçası ve izleyiciler de ekran başında onu görmekten son derece memnun.

İlk olarak 2006 yılında Hatırla Sevgili dizisinde rol alan Yunus Emre Yıldırımer asıl çıkışını ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşadı. Dizinin hayranları da daha yeni baba olan ünlü oyuncuya ilgilerini sosyal medya mesajlarıyla gösteriyor.

“Yeni Polat Alemdar hoş geldin”

“Yeni Polat Alemdar hoş geldin” diye yorum bırakan dizinin hayranları Yıldırımer’i izledikçe Polat Alemdar’ın akıllarına geldiğini yazıyor.

“Öyle olacak ve olursa da efsane olur, hatta efsaneden öte olur” diyerek genç oyuncuya destek veren dizi hayranları, yeni Polat Alemdar imajının da yakıştığını düşünüyor. Alparslan karakterini çok seven dizinin hayranları, bundan sonraki bölümlerde neler yaşanacağını, bu karaktere nasıl roller yazılacağını da merak ediyor.  Polat Alemdar yakıştırması artık Yunus Emre Yıldırımer için sosyal medyada başlatıldı. Büyüyerek ilerleyeceği de kesin gibi duruyor

Polat Alemdar bilindiği üzere Kurtlar Vadisi dizisinin en önemli karakteridir. Necati Şaşmaz tarafından uzun yıllar oyanan karakter, Türk dizi tarihine damgasını vurmuştur.

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