  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eskisini unutun! Milletvekili sayıları değişti işte yeni liste
Gündem

Eskisini unutun! Milletvekili sayıları değişti işte yeni liste

Yeniakit Publisher
2024-06-27 12:31:00 -
Eskisini unutun! Milletvekili sayıları değişti işte yeni liste

YSK'nın nüfus verilerine göre illerin milletvekili dağılımı güncellendi. Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt’un milletvekili sayısı birer artarken, Hatay ve Kütahya’nın milletvekili sayısı birer, İstanbul’un ise iki milletvekili azaldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre illerin yeni milletvekili sayıları belirlendi.

Kararda, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.

 

Milletvekili dağılımındaki değişiklikler

Buna göre Ankara 36, İstanbul 96, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tabloya göre, Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer arttı, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı birer azalırken İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı.

Bursa'nın milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye çıktı.

Hatay'ın milletvekili sayısı 11'den 10'a, Kütahya'nın milletvekili sayısı 5'ten 4'e ve İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 96'ya düştü.

 

İllerin milletvekili sayıları şöyle:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96,İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

YSK Hatay, İskenderun ve Ordu için kararını verdi
YSK Hatay, İskenderun ve Ordu için kararını verdi

Gündem

YSK Hatay, İskenderun ve Ordu için kararını verdi

YSK Başkanı Yener: 2 Haziran'da seçimler yenilenecek!
YSK Başkanı Yener: 2 Haziran'da seçimler yenilenecek!

Gündem

YSK Başkanı Yener: 2 Haziran'da seçimler yenilenecek!

YSK'nın seçim tekrarı kararı verdiği 7 merkezde seçmen sandık başına gitti! İşte sonuçlar...
YSK'nın seçim tekrarı kararı verdiği 7 merkezde seçmen sandık başına gitti! İşte sonuçlar...

Siyaset

YSK'nın seçim tekrarı kararı verdiği 7 merkezde seçmen sandık başına gitti! İşte sonuçlar...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23