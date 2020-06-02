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Spor

Eskişehirspor’da genç kaleci Ebrar’ın sözleşmesi uzatıldı

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:53:01 -
Eskişehirspor’da genç kaleci Ebrar’ın sözleşmesi uzatıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da genç kaleci Ebrar Aydın’ın sözleşmesi uzatıldı.


Eskişehirspor, genç kaleci Ebrar’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. 2021 yılının Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan başarılı file bekçinin sözleşmesi 2023 yılının Mayıs ayına kadar uzatıldı. Kulüp binasında Ebrar’ın menajeri ile bir araya gelen siyah-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Akgören, anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Buluşmada Teknik Direktör Mustafa Özer de bulundu.

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