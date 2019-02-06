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Eskişehirspor'da gelecek planları

- Kulübün basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal:"Yeni bir yönetim olarak gövdemizi koyduk. Artık, planlamalar yapıyoruz. Eskişehirspor'u yeniden özlenen yere taşıyacağız"- Teknik direktör Fuat Çapa:"İnsanların Eskişehirspor'a olan güvenini kazanmalıyız. Bu ortam oluşursa dünyanın her yerinden en iyi oyuncuyu Eskişehirspor'a getirebilirsiniz"

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
Eskişehirspor'da gelecek planları


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, takımın geleceği için planlamalar yaptıklarını belirterek, "Eskişehirspor'u yeniden özlenen yere taşıyacağız." dedi.

Köksal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni bir yönetim olarak Eskişehirspor'un daha iyi olması için uğraştıklarını söyledi.

Kulüp Başkanı Kaan Ay ve yönetim kurulunun yeni kaynak bulma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Köksal, bu zor dönemde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Şehrin birlik ve beraberliğinin önemini vurgulayan Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehirspor camiasının kenetlendiği bir döneme giriyoruz. Bu süreçte bizlere yardımcı olan, sorunları açmamızda destek verenlere teşekkür ediyorum. Bu kentin birlik ve beraberliği, sıkıntıların yaşanmaması için gerekli destek verilmelidir. Eskişehirspor'u iyi günler bekliyor. Son 10 yılda kötü günler geçiren bir Eskişehirspor var. Yeni bir yönetim olarak gövdemizi koyduk. Artık, planlamalar yapıyoruz. Eskişehirspor'u yeniden özlenen yere taşıyacağız. Sezon sonuna kadar süreci sıkıntısız atlatacağımızı düşünüyoruz. Eskişehirspor'a olan güven sorununu atlatıp kentin yeniden kenetlenmesi için çalışacağız. Eski hatalardan arınmış, mali politikaları daha sağlam zemine oturmuş projeler üzerine çalışıyoruz."

Köksal, kulüp tesislerindeki bütün personeli yeni stada taşıyacakları bilgisini de paylaştı.

Gelecek sezon başında stadı devralıp kurumsallaşacaklarını aktaran Köksal, "Kulüp sportif anlamda hocamız Fuat Çapa'ya emanet. Bütün personeli yeni stada taşıdıktan sonra burada sadece sportif faaliyetler yürütülecek." ifadelerini kullandı.


- Fuat Çapa: "Yaşadığımız çilenin çok büyük getirileri oldu"


Toplantıda bulunan teknik direktör Fuat Çapa ise sezonun ilk yarısının kendileri adına çok zor ve sancılı geçtiğini hatırlattı.

Zorlu geçen dönemin kazançlarının da olduğunu ifade eden Çapa, "Yaşadığımız çilenin çok büyük getirileri oldu. Bizim çocuklar artık belli bir seviyeye geldi. Çocukluktan çıkıp birey oldular. Şu anda Türk futboluna 12-13 yeni isim kazandırdık." diye konuştu.

Siyah-kırmızılı kulübün içinde bulunduğu ortam ve şartların kolay olmadığına dikkati çeken Çapa, zorlu dönemi henüz atlatamadıklarını belirtti.

"Ligde kalacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diyen Çapa, şunları kaydetti:

"Maç kazandıkça neler yapabileceğimize bakacağız. Eskişehirspor'un geleceğini nasıl kurtarırız, onu planlamalıyız. Geleceğimizi gençler belirleyecek. Onlar bizim ilk tercihimiz olacaktır. Eskişehirspor'un kurtuluşu genç futbolcularla olacak. Futbolcuların sözleşmelerini yeniden yapılandırarak yüzde 30 gibi tasarruf sağladık. Kardemir Karabük karşılaşmasının ardından yapacağımız 4 maç bizim ligdeki hedefimizi belirleyecek. Doğru bir yapılanmayla gerçekçi bir hedefimiz olmalıdır. Bu kulüpten gidenlerden helallik almadan sıkıntılardan kurtulamayız. İnsanların Eskişehirspor'a olan güvenini kazanmalıyız. Bu ortam oluşursa dünyanın her yerinden en iyi oyuncuyu Eskişehirspor'a getirebilirsiniz."

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
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