0553 313 94 23

Eskişehirspor çıkışını sürdürmek istiyor

Spor Toto 1.

15 Şubat 2019 Cuma 17:51
Eskişehirspor çıkışını sürdürmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 22. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Eskişehirspor, pazartesi günü karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Lider Denizlispor’u eli boş göndermek için sıkı çalışan siyah-kırmızılı ekipte moraller son 2 haftada alınan iyi sonuçlarla birlikte yüksek durumda. Gözünü Denizli maçına diken Eskişehirspor, bugün Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yaklaşık 80 dakika antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, 5’e 2 top kapma, 4’e 4 oyun, dar alan ve yarım saha oyun ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ankara'nın planlarını ben hazırladım"
    1. "Ankara'nın planlarını ben hazırladım"
    2. CHP MYK toplandı
    3. Bursa mitinginde konuşan Ak Parti İl..
    4. U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası..
    5. ''Halk Direnişi' grubu kuruldu
    6. Gaziantep’te terör operasyonu: 9..
    7. Cammu Keşmir'deki terör saldırısı
    8. Melih Gökçek'ten dikkat çeken Diriliş..
    9. Elektrikler kesilince mum yerine..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
    11. Bolu'da FETÖ/PDY davasında karar
    12. 7 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    13. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
    14. Belçika'daki evsizlerin yarısı..
    15. Mahsun Kırmızıgül'den itibar..
    16. Gaziantep’te 49 ayrı suçtan aranan..
    17. CHP’li Başkan Mirza : "CHP..
    18. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    19. Malatya’da Roma dönemine ait tarihi..
    20. E-5’i birbirine katan motosikletli..
    21. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    22. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
    23. Malatya merkezli terör operasyonu
    24. Yücel Yılmaz, "Balıkesir’in bereketi..
    25. Silahla yaralama şüphelisi yakalandı
    26. Brezilya’daki baraj felaketi..
    27. Irak Ankara Büyükelçisi, GSO’da..
    28. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24..
    29. İsrail askerleri Gazze sınırında 8..
    30. Yaya öncelikli bilinci için denetimler..
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler