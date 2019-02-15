Eskişehirspor çıkışını sürdürmek istiyor Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 22. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor, pazartesi günü karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Lider Denizlispor’u eli boş göndermek için sıkı çalışan siyah-kırmızılı ekipte moraller son 2 haftada alınan iyi sonuçlarla birlikte yüksek durumda. Gözünü Denizli maçına diken Eskişehirspor, bugün Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yaklaşık 80 dakika antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, 5’e 2 top kapma, 4’e 4 oyun, dar alan ve yarım saha oyun ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.