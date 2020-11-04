  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'deki tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı
Aktüel

Eskişehir'deki tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:34:03 -
Eskişehir'deki tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince dün düzenlenen operasyonda yakalanan İ.Y, Ş.O, M.P, B.C. ve K.D, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan İ.Y'nin elinde altın ve gümüş tarihi para, heykel, kolye ve değişik objeler bulunduğunu ve bunları satmak için müşteri aradığını tespit eden jandarma ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda İ.Y. ile Ş.O, M.P, B.C. ve K.D'yi gözaltına almıştı.

İ.Y'nin evinde Grek, Helenistik, Roma, Bizans, İslamiyet ve Osmanlı dönemlerine ait 2 bin 138'i gümüş, bronz ve 225'i altın olmak üzere toplam 2 bin 363 sikke, milattan önce 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 177 altın, gümüş ve bronz obje, bir tüp kobra yılan zehri, bir tüp panzehir, 4 tüp altın ayar suyu, 2 altın ayar taşı, 4 hassas terazi, para sayma makinesi, dedektör, el telsizi, sabit telsiz, 5 cep telefonu ve tabanca bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmailağa Cemaati paylaştı! Ahmet Hakan'ı zora düşürecek kareler
Gündem

İsmailağa Cemaati paylaştı! Ahmet Hakan'ı zora düşürecek kareler

İsmailağa Cemaati, deprem üzerinden tarikatları ve cemaatleri hedef alan Ahmet Hakan'a, İzmir'den fotoğraflar yayınlayarak adeta cevap verdi..
Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!
Ekonomi

Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!

İzmir depremi sonrası konut sigortaları da gündeme geldi. Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Zorunlu deprem sigortas..
Trump'tan son dakika seçim açıklaması!
Dünya

Trump'tan son dakika seçim açıklaması!

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi için oy verme işlemleri birçok eyalette sona ererken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay