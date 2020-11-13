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Aktüel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:41:29 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisler, şüpheliyi yakaladı.

Zanlının üst araması ve evinde 17 sentetik hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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