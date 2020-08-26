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Aktüel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:45:24 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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