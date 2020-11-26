Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 105,33 gram toz esrar, 64,80 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 33,96 gram esrar, 81 sentetik uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.