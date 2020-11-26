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Aktüel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:01:47 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 105,33 gram toz esrar, 64,80 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 33,96 gram esrar, 81 sentetik uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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