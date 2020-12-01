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Aktüel Eskişehir'de sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Aktüel

Eskişehir'de sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:42:06 -
Eskişehir'de sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan 8 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, örgüt mensuplarıyla irtibatı bulunan, yardım ve yataklık yapanların tespitine dair çalışmalar sonucu, sosyal paylaşım hesaplarından PKK/YPG/KCK lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 8 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, Sarıcakaya ilçesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Farklı illerde oldukları tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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