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Aktüel Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 194 kişiye para cezası
Aktüel

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 194 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:57:17 -
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 194 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 194 kişiye idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 14-21 Aralık'ta güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.

Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 194 kişiye 601 bin 686 lira ceza verildi.

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