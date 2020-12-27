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Aktüel Eskişehir'de sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:47:49 -
Eskişehir'de sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Oklubalı Mahallesi'nde birinci derece tescilli doğal sit alanı olan anıt ağaçlar bölgesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen O.D, M.S. ile E.S'yi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıcı ve delici ekipman ele geçirdi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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