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Eskişehir’de Ralli Zamanı

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı olan Uluslararası ESOK Rally, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 62 araç ve 124 sporcunun katılımıyla 13-15 Haziran tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştiriliyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:57
Eskişehir’de Ralli Zamanı

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı olan Uluslararası ESOK Rally, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 62 araç ve 124 sporcunun katılımıyla 13-15 Haziran tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştiriliyor.


Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Başkanı ve Yarışma Direktörü Nevzat Aslan, düzenlediği basın toplantısında yarışma hakkında bilgi verdi. Yarışmanın startının 13 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da verileceğini belirten Aslan, "2019 Avrupa Ralli Kupası’na dahil olan ve aynı zamanda Zafer Vatansever Ralli Kupası’na da puan veren organizasyon, Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası katkılarıyla düzenleniyor.


Katılımcılar 2 gün boyunca Bozdağ eteklerindeki 432,94 kilometre uzunluğundaki parkurda, asfalt zeminli 8 özel etapta mücadele edecekler. 13 Haziran Perşembe günü saat 20:30’da Espark AVM önünde gerçekleştirilecek olan start seremonisiyle başlayacak rallide ilk gün, 14 Haziran Cuma saat 10.00’da servis alanından başlayacak. Ekipler Kümbetakpınar’daki Alfa ve Dereyalak mevkiindeki 19 Mayıs 1919 etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16:22’den itibaren Sazova Park’taki servis alanında günü tamamlayacaklar.


15 Haziran Cumartesi sabahı saat 10.00’da yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler, bu kez Kozkayı’daki Nejat Banaz ve Sakarılıca’daki Zafer Vatansever etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16:30’dan itibaren Espark AVM‘deki finiş podyumuna ulaşabilmek için ter dökecekler"dedi.


Aslan yarışmaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:57
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