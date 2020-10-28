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Aktüel Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:57:11 -
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp 2 otomobille kaçan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde devriye görevini yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan Murat C'nin kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Nihat G'nin kimlik kontrolünde 6 suçtan arandığı, sürücüsü Murat C'nin ise 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ayrıca Nihat G'nin üzerinde 0,58 gram metamfetamin ile 0,22 gram eroin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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