Eğitim Eskişehir'de okullar tatil mi? Eskişehir kar tatili
Eskişehir'de okullar tatil mi? Eskişehir kar tatili

Kar tüm Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Eskişehir Valiliği buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitim gören okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde tedbir aldı. Eskişehir'de 5 ilçede taşımalı eğitim gören okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Yapılan açıklamada, soğuk hava ve buzlanma riskine karşı Çifteler, Seyitgazi, Günyüzü, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde taşımalı eğitim verilen okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

