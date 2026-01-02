Eskişehir'de okullar tatil mi? Eskişehir kar tatili
Kar tüm Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Eskişehir Valiliği buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitim gören okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Eskişehir Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde tedbir aldı. Eskişehir'de 5 ilçede taşımalı eğitim gören okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Yapılan açıklamada, soğuk hava ve buzlanma riskine karşı Çifteler, Seyitgazi, Günyüzü, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde taşımalı eğitim verilen okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.