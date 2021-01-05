  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de lokantanın önünden motosiklet çalan şüpheli, bisikletini bırakıp kaçtı
Aktüel

Eskişehir'de lokantanın önünden motosiklet çalan şüpheli, bisikletini bırakıp kaçtı

Kuryenin motosikletin üzerinde anahtarını bırakarak siparişi almak için lokantaya girmesinin ardından yaşanan olay güvenlik kamerasınca görüntülendi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:52:44 -
Eskişehir'de lokantanın önünden motosiklet çalan şüpheli, bisikletini bırakıp kaçtı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir lokantanın paket servis hizmetinde kullanılan motosikleti çaldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yenibağlar Mahallesi Karargahönü Sokağı'ndaki lokantada çalışan kurye, sipariş almak için motosikletini park edip anahtarını üzerinde bırakarak iş yerine girdi.

Sokaktan bisikletle geçen ve kimliği henüz tespit edilemeyen zanlı, çevreyi kontrol ettikten sonra bisikletini bırakarak motosikleti çalıp kaçtı.

Motosikletin yerinde olmadığının fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemede, şüphelinin bisikletle sokakta dolaştığı, çevreyi kontrol ettikten sonra üzerinde anahtar gördüğü motosikleti 10 saniyede çalarak uzaklaştığı belirlendi.

İş yeri sahibi Şükrü Taşdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın 2 Ocak'ta sokağa çıkma kısıtlaması saatinde yaşandığını söyledi.

Anahtarın motosikletin üzerinde olmasına dikkati çeken Taşdelen, "Diğer kurye arkadaşları da uyarıyorum, motorlarının üzerinde kısa süreli de olsa kesinlikle anahtar bırakmasınlar." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları atarak DHKP-C marşları eşliğinde ..
Mevziler kazıldı! TSK yeniden harekete geçti
Gündem

Mevziler kazıldı! TSK yeniden harekete geçti

İdlib ve çevresinde son günlerde yaşanan ağır çatışmalar sonrası TSK yeniden harekete geçti.
Bu da ekonomistlerin yanar döneri! Dolar düşünce bakın nasıl kıvırdı
Ekonomi

Bu da ekonomistlerin yanar döneri! Dolar düşünce bakın nasıl kıvırdı

Dolar kuru 16-20 TL yükselecek iddiasıyla dikkatleri üzerine çeken ekonomist Selçuk Geçer'in son paylaşımı çıldırttı. Geçer'in Eee hani dola..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay