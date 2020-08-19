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Aktüel Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Aktüel

Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:22:56 -
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, düğün salonları gibi bir işletmeye bağlı alanlarda yapılacak düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramları izne bağlandı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, salgınla ilgili yeni tedbirler aldığı duyuruldu.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske, mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı, iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu çerçevede faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düğün salonları gibi bir işletmeye bağlı alanlarda yapılacak düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramlarının, sokak ve köy düğünlerinde ise hem düğünün yapılması hem de yiyecek ve içecek ikramlarının kaymakamlıklar tarafından pandemi açısından değerlendirilmesi suretiyle izne bağlanmasına, söz konusu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince de adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği karar verildi."

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