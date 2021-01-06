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Aktüel Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonet direğe ve ağaca çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonet direğe ve ağaca çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:28:31 -
Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonet direğe ve ağaca çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sefa Y. idaresindeki 26 NZ 091 plakalı kamyonet, Eskişehir-Sarıcakaya yolunda, Muttalip Sanayi Sitesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki telefon direğine ve ağaca çarpıp devrildi.

Kazada, kamyonette bulunan Halil İbrahim Güler olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Sefa Y. ise 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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