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Aktüel Eskişehir'de kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
Aktüel

Eskişehir'de kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:42:32 -
Eskişehir'de kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokağı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Eskişehir Şehir ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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