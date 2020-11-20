  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de kavga eden abla ve erkek kardeşi bıçakla yaralandı
Aktüel

Eskişehir'de kavga eden abla ve erkek kardeşi bıçakla yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:43:57 -
Eskişehir'de kavga eden abla ve erkek kardeşi bıçakla yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kavga eden abla ve erkek kardeşi bıçakla yaralandı.

Dede Mahallesi Nebiler Sokak'taki bir evde yaşayan Hasret Y. (32) ile kardeşi Emrah T. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah T. bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi 150 metre uzakta bacağından bıçakla yaralanmış halde buldu.

Ağır yaralanan Hasret Y, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine Emrah T. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi
Siyaset

İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etmişti. İYİ Parti'de b..
Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü!
Gündem

Cumhur Sinan Okutulmuş öldürüldü!

10 milyon TL ödülle aranan kırmızı kategorideki terörist Cumhur Sinan Okutulmuş'un öldürüldüğü açıklandı.
Hedefini açıkladı! Mısırlı ünlü isim Türkiye için yapacak
Spor

Hedefini açıkladı! Mısırlı ünlü isim Türkiye için yapacak

Mersin'de düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak Mısır doğumlu Abdelrahman Elgamal, "Olimpiyat hedef..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay