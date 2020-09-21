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Aktüel Eskişehir'de iş yerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi
Aktüel

Eskişehir'de iş yerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:41:42 -
Eskişehir'de iş yerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iş yerinde kaçak akaryakıt ele geçirilmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Eskişehir-Bursa kara yolunun 21. kilometresinde lastik tamiri yapılan iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, toprak altına gizlenmiş düzenekte 10 bin 230 litre kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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