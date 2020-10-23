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Aktüel Eskişehir'de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:00:14 -
Eskişehir'de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada, iş bulma vaadiyle bir kadının 45 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen Ramazan K'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlının saklandığı eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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