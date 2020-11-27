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Aktüel Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:31:37 -
Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şarhöyük, Şirintepe, Çamlıca, Emek, 71 Evler, Sultandere mahallelerinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen zanlılar N.C, Y.Y, S.Y, G.A, A.S, C.G. ile N.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilere ait evler ve eklentilerinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı eşya sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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